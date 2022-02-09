屏東潮州火車站強盜強制性交案 嫌犯收押禁見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭芷瑄屏東縣9日電）潮州火車站6日晚間發生強盜強制性交案，羅姓嫌犯持刀控制被害女子，要脅交付身上錢財，並以手指性侵得逞，7日逮捕到案，屏檢今天表示，已向法院聲請羈押禁見獲准。

這起強盜強制性交案發生在6日晚上9時許，屏東地檢署今天發布新聞稿表示，30多歲的羅嫌攜帶水果刀騎乘機車行經潮州火車站後站時，見被害女子坐在火車站商店外階梯，將機車停在附近，持水果刀步行接近女子，持刀控制女子行動。

屏檢表示，羅嫌命令女子依指示前往附近空地後，要脅交付身上款項，並喝令女子為他口交及以手指性侵得逞。

屏檢指出，女子趁機試圖逃脫之際，羅嫌揮拳毆打女子臉部及肩膀，且持水果刀刺傷女子頸部後，立即逃逸並騎乘機車離開現場。

被害女子聯絡母親到場後，由母親將她送醫並報警處理，警方7日報請屏檢指揮偵辦，並於同日在高雄市羅嫌友人住處將他查獲到案。

屏檢表示，檢察官8日偵訊完畢後，認為羅嫌涉強盜強制性交罪嫌重大，所犯為5年以上重罪，且有事實足認湮滅證據、逃亡及勾串證人之虞等，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准，全案仍持續追查偵辦中。（編輯：陳仁華）1110209