「甘蔗媽媽」改名「渣男」 加盟主另開店判賠40萬

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（中央社記者洪學廣高雄10日電）高姓男子原加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」，但他在合約期滿後選在約6公里外另開「甘蔗渣男」，業績不升砍半外，還被依違反競業條款提告求償，高雄簡易庭認確實違約，判賠40萬元。

高雄地方法院簡易庭審理時，高男辯稱，自己並無經營「甘蔗渣男」，且新開的「甘蔗渣男」是位於台北市南京東路，與「甘蔗媽媽」相距約6公里，應不受競業條款中不得在1公里內設立其他加盟店範圍限制。

高男另抗辯指稱，新開的「甘蔗渣男」部分品項商品與「甘蔗媽媽」僅有約3成雷同，且商品表現方式也不同，就算店是他開的，也已善盡品牌隔離措施，據此主張並未違反競業條款。

不過，法官審理時查出，「甘蔗渣男」原登記的負責人即為高男，期間也都是由高男申報營業稅至變更負責人，且店家蝦皮電商網路平台帳戶所有人也是高男，相關收入也都是匯入他的銀行帳戶，據此可證明他有參與「甘蔗渣男」營運行銷。

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法官認為，現今飲料市場競爭激烈，各飲料業者無不就銷售方式求新求變追求利潤最大化，且現代社會常見網路行銷，已不限於實體店面周遭地域的銷售模式，因此「甘蔗渣男」網路行銷方式確實可能影響「甘蔗媽媽」台北古亭店原有銷售情形，仍應受競業條款限制，據此認定高男違約事實明確，判決應賠「甘蔗媽媽」總店新台幣40萬元，全案可上訴。

高雄簡易庭判決指出，高男106年間加盟連鎖飲料店「甘蔗媽媽」在台北開店，月營收近百萬，但他卻在109年底合約期滿後以經營的商行合夥組織，另在南京東路開設「甘蔗渣男」，且還將原本蝦皮購物平台的名字一併改掉，並販售相同多款飲品，讓「甘蔗媽媽」氣得依違反競業條款提告求償50萬。（編輯：陳仁華）1110210