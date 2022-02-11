通訊行店長疑遭聯手圍毆致死 警逮5人調查

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新北市中和區通訊行店長鍾姓男子疑遭毆打重傷致死，警方11日晚間拘提通訊行前負責人詹姓男子等4名涉嫌人，合併稍早留置的陳男，共5人涉及圍毆命案。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月11日

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（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市中和區通訊行命案，警方今天晚間拘提其他涉嫌人，前通訊行店長詹姓男子等4人，合併稍早留置的陳男，共5人涉及圍毆命案，但圍毆動機與實際動手者待警方進一步調查釐清。

新北市中和警分局偵查隊長陳冠宇晚間接受中央社記者電話訪問表示，持拘票分別在板橋區、土城區帶回鎖定4名涉嫌人。

新北市中和莒光路某通訊行鍾姓店長今天疑似遭集體圍毆致死，警方下午帶回將鍾男送醫的通訊行陳姓員工，經突破心防，他坦承夥同詹姓前通訊行店長等多人，一起對鍾男施暴。

中和警分局幹員晚間在土城區、板橋區拘提帶回通訊行前負責人詹姓男子、林姓男子、潘姓男子及黃姓女子，全案總計5人涉案。

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至於是否因為經營糾紛引致殺機，警方說，將進一步詢問嫌疑人，交叉比對供詞釐清案發過程及行凶動機，與當時發生的狀況有多少人動手，將朝傷害致死罪嫌偵辦。

新北市中和警分局表示，上午10時許接獲板橋亞東醫院通報有民眾死亡案，經轄區派出所及鑑識人員到場勘驗，發現死者身體有多處瘀傷，懷疑死因並不單純。進一步調閱監視器與帶回陪同送醫的陳男調查，進一步突破案情。（編輯：方沛清）1110211