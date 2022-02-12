垃圾堆中尋獲毆死人球棒 警偵破通訊行店長命案

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北警方今天宣布偵破中和通訊行店長命案，詹姓前店長因細故與財務糾紛，竟夥同他人以球棒等圍毆店長致死，警方在垃圾堆尋獲丟棄作案衣物凶器，逮捕6人依殺人罪嫌移送。

新北市中和警分局偵查隊長陳冠宇今天在記者會接受聯訪表示，警方於11日接獲醫院通報有民眾死亡案；經檢視死者傷勢懷疑死因不單純，成立專案小組報請新北地檢署指揮偵辦。

原先將死者鍾姓店長送醫的陳姓男子，一度宣稱不清楚死者受傷過程，說詞充滿矛盾；但警方發現死者傷勢集中在手腳，且有大量瘀傷，明顯是外力造成，不相信陳男說法，因此調閱監視器全面尋找證據。

陳冠宇說，警方發現11日上午約6時許，有不少人一起進入命案的通訊行現場。約上午10時45分，犯嫌等人將受重傷的鍾男以轎車送醫，還將現場監視器毀壞。凶嫌大約在中午12時45分，以計程車將相關證物帶走2袋垃圾袋，丟棄至板橋區某處垃圾場。

警方說，一路循線調閱到垃圾場位址後，專案人員鍥而不捨、忍著惡臭，在如小山的垃圾堆中翻找，再一袋一袋拆開翻找，3小時後，終於在下午找到關鍵證物，也就是凶嫌所棄置的作案球棒、死者外套衣物、鞋子、毀壞的監視器等證物，連鋁製球棒都因毆打凹痕纍纍。

警方隨後帶回陳男深入查證，出示相關證據，也突破陳男心防，終於坦承行凶毆打過程，並申請拘票，案發不到10小時即查獲詹姓、林姓、潘姓、陳姓（均為男性、23歲）4名主嫌，及黃姓、賴姓在場共犯（均為女性、23歲）。

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陳冠宇說，初步詢問，詹姓男子為通訊行的前老闆，與鍾姓死者平常不睦也有嫌隙，轉手經營過程中有財務糾紛，竟夥同林姓、潘姓、陳姓犯嫌，持球棒及徒手凶狠毆打鍾男至奄奄一息後，由陳嫌駕車送醫。

警方說，陳男載送至醫院救治過程，有2家醫院拒收，最後送到板橋亞東醫院急診，仍因傷重不治。詳細死因將於今天下午報請檢方相驗調查。警方詢問詹嫌等6人後，依殺人罪嫌移請新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1110212

新北警方12日宣布偵破中和通訊行店長命案，在如小山的垃圾堆中找到關鍵證物，逮捕6人依殺人罪嫌移送。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月12日

新北警方12日宣布偵破中和通訊行店長命案，循線逮捕涉嫌毆打鍾姓店長致死的凶嫌，依殺人罪嫌移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月12日

新北警方12日宣布偵破中和通訊行店長命案，詹姓前店長因細故與財務糾紛，竟夥同他人以球棒等圍毆店長致死，警方循線逮捕6人依殺人罪嫌移送。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月12日

新北警方12日宣布偵破中和通訊行店長命案，在垃圾堆中尋獲凶嫌所棄置的做案球棒及死者衣物、鞋子等證物，鋁製球棒因毆打出現凹痕。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年2月12日