登山客發現白骨 警依鑰匙查出失蹤4年陳男身分

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高雄有登山客12日在三民區保安宮附近榕樹下發現一具白骨，警方獲報到場，研判死亡應超過1年以上，且在死者身上發現一把機車鑰匙，經查與4年前失蹤的49年次陳姓男子機車吻合，家屬也指認衣物為陳男所有。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年2月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）高雄登山客今天在三民區保安宮附近榕樹下，發現一具白骨屍體遭樹根纏繞；警方在遺體身上找到機車鑰匙，與4年前失蹤的49年次陳男機車吻合，家屬也指認衣物為陳男所有。

高雄市一名登山客今天在三民區金獅湖畔廟宇保安宮附近登山，在公廁後方斜坡就近觀察一隻流浪貓時，發現榕樹下有一具已化為白骨的屍體，嚇得趕快報警。警方依死者穿著、體型判斷應為成年男性。

警方在今天下午1時27分獲報，鼎金派出所員警及偵察隊員趕抵現場發現，屍體只剩下骨頭，且身上已有樹根盤繞，研判死亡應超過1年以上。警方也在死者身上發現一把機車鑰匙，並過濾轄區失蹤人口以釐清死者身分。

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警方傍晚透過新聞稿表示，鼎金所派出所在民國107年2月21日曾獲報一名49年次陳姓男子失蹤，當時有在保安宮附近發現男子機車，但未尋獲陳男。今天通知家屬帶機車來與死者鑰匙比對吻合，家屬也指認衣物為陳男所有。

高雄市警察局三民二分局長葉錫山接受中央社記者電訪說明，當初家屬報案陳男失蹤時表示「陳男有輕生念頭」，目前尚未在遺體附近發現凶器；至於詳細死因仍待檢察官協同法醫進一步相驗釐清，全案也正由警方深入調查。（編輯：卞金峰）1110212