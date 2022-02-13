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男子喝藥酒開車肇事 萬里自撞護欄側翻

2022/2/13 11:53（2/13 12:31 更新）
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李姓男子13日上午開車行經台2線新北市萬里區失控擦撞護欄受困車內，警消協助李男脫困後要求實施酒測，但李男一度拒絕，警方將他帶到派出所後才同意酒測，酒測值每公升0.99毫克。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月13日
李姓男子13日上午開車行經台2線新北市萬里區失控擦撞護欄受困車內，警消協助李男脫困後要求實施酒測，但李男一度拒絕，警方將他帶到派出所後才同意酒測，酒測值每公升0.99毫克。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月13日
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（中央社記者王朝鈺新北13日電）李姓男子今天上午開車行經台2線新北市萬里區失控擦撞護欄受困車內，所幸無大礙，不過，李男一度拒絕酒測，警方將他帶回派出所他才同意酒測，酒測值每公升0.99毫克，詢後依法送辦。

60多歲李姓男子今天上午7時許，開車行經新北市萬里區頂社1號時，不慎失控擦撞路邊護欄後側翻，消防局獲報派遣金山及萬里分隊，共6車13人前往救援。

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警消抵達時，李男意識清楚受困車內，立刻協助他脫困，所幸李男沒有大礙，婉拒送醫。員警到場要求李男實施酒測，但李男一度拒絕，警方將他帶到派出所製作筆錄，經員警勸說後他才同意酒測，酒測值達每公升0.99毫克。

李男供稱，他昨天晚間在家喝藥酒直到凌晨2時，今天上午開車到萬里拿完東西後，返回金山住家時不慎發生車禍。警方詢後依公共危險罪嫌，將李男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1110213

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