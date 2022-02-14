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高雄73歲街友疑天冷猝死 檢方相驗釐清死因

2022/2/14 15:38（2/14 16:11 更新）
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高雄市73歲林姓街友14日上午被發現倒臥在高雄地檢署第二辦公室附近騎樓，四肢僵硬、無呼吸心跳。警方調查後，初判無外傷，排除他殺，後續報檢方相驗。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月14日
高雄市73歲林姓街友14日上午被發現倒臥在高雄地檢署第二辦公室附近騎樓，四肢僵硬、無呼吸心跳。警方調查後，初判無外傷，排除他殺，後續報檢方相驗。（民眾提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年2月14日
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市73歲林姓街友今天上午7時多，被發現倒臥在高雄地檢署第二辦公室附近騎樓，四肢僵硬、無呼吸心跳。警方調查後，初判無外傷，排除他殺，後續報檢方相驗，釐清是否因病或天冷死亡。

今天上午7時15分許，有上班民眾看到位於前金區中正四路的高雄地檢署第二辦公室附近騎樓，有一名男子倒臥在路上，一動也不動，嚇得趕緊向警方報案。

警方獲報後派員前往查處，並通報119救護人員，但當警消到場時，發現路倒民眾已四肢僵硬、無呼吸心跳。

警方認出死者是經常在附近流浪的73歲林姓街友，且從身上找出的身分證件，比對無誤；當時死者身上有穿外套，但棉被放在一旁。

警方初步檢視並無外傷，排除他殺，目前依規定報檢察官相驗。由於最近天氣轉涼，高雄日夜溫差大，將釐清是否因病或天冷死亡。（編輯：陳仁華）1110214

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