男子欠繳酒駕罰單 祖產遭查封後繳清10萬餘元

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（中央社記者蕭博文台北15日電）行政執行署士林分署今天表示，一名黃姓男子積欠酒駕等交通違規罰鍰不繳，經執行人員查封祖母贈與的土地後，黃男昨天委由親人繳清10萬8000元罰鍰。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，家住新北市淡水區的黃姓男子因多次酒駕、無照駕駛，共遭裁罰新台幣10萬8000元，但均置之不理，案經新北市政府交通事件裁決處移送強制執行。

新聞稿指出，執行人員收案後於1月25日以電子公文查封黃男名下位於淡水區的土地，並於本月10日到場執行；黃家親人驚覺黃男祖母贈與的土地遭查封，向執行人員承諾會發揮家族力量督促黃男戒酒，也會努力籌錢還款。

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士林分署表示，黃姓男子昨天委由親人趕到士林分署繳清欠款，執行人員確認欠款繳清，隨即以電子公文函請地政機關塗銷查封登記，返還黃男名下受贈於祖母的土地，全案順利落幕。

士林分署說，目前正積極執行「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」、「強力執行滯欠酒駕罰鍰專案」，呼籲駕駛人遵守交通規則，切勿酒後駕車，如遭裁罰也應儘速繳納或提出清償辦法，以免財產遭查扣執行。（編輯：張銘坤）1110215