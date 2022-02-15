現役軍人涉殺2幼子 檢方解剖遺體採檢送驗

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（中央社記者蘇木春台中15日電）蕭姓職業軍人日前疑與妻子爭吵後，涉嫌將2歲半、1歲半的兒子殺害再墜樓輕生，蕭男急救後命危。檢方今天會同法醫解剖2名男童遺體，並採集檢體送鑑定，以釐清確切死因。

檢察官今天會同法醫解剖2名男童遺體，蕭男的妻子劉女前往殯儀館認屍時，情緒一度因激動癱軟在地，家屬面對媒體詢問始終不發一語。

台中地檢署今天告訴中央社記者，2名男童經法醫解剖勘驗後，發現2歲長子頸部有穿刺傷，1歲幼子脖子有勒痕，已採集死者檢體後，送往法醫研究所鑑定，以釐清確切死因。

台中市潭子區一處透天厝社區，13日凌晨2時有人自高樓墜落，民眾發現立刻通報警方。警方查出，墜樓男子為25歲蕭男，蕭男岳母發現女婿墜樓，立刻趕往住家3樓查看，發現2歲半、1歲半的男孫倒臥臥室的床上，床單滿是血跡，2男童送醫仍不治。

蕭男送醫救治後仍昏迷，有顱骨骨折、顱內出血與嚴重腦水腫等傷勢，目前仍在加護病房觀察中，昏迷指數3。

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據了解，劉女與2幼子和媽媽、姊姊住在潭子區住處，蕭男本在陸軍586旅服務，去年轉到空軍第三聯隊，休假時返回劉女住家；軍方指出，蕭男平常工作狀況正常，因與妻子感情發生問題，日前介入輔導，未料卻接獲輕生訊息。（編輯：陳仁華）1110215

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