博士論文筆電台中遺失 屏東警方訊號定位助尋回

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電）鄭姓民眾在台中遺失大型重機車置物箱，箱內筆電裡有著重要博士論文，他從箱內的iPad訊號發現置物箱在屏東里港鄉，於是向警方報案，警員利用訊號定位幫他找回筆電。

屏東里港警分局三和派出所副所長陳言仿今天接受媒體聯訪時表示，警方於7日上午接獲鄭姓民眾報案，指他6日在台中大甲南下路段的省道台61線騎乘重型機車時，後面掛的置物箱遺失，置物箱裡有筆電和iPad，筆電裡有著重要的博士論文。

鄭姓民眾向警方表示，他從置物箱裡的iPad訊號，發現置物箱的位置在屏東縣里港鄉三和派出所轄區，希望警方能協助他找回置物箱。

陳言仿表示，警員李俊葦獲報後，得知鄭姓民眾為某國立科大博士生，對於心血結晶的博士論文遺失相當焦急，不忍鄭姓民眾心血化為烏有，密切跟他聯繫，隨時掌握GPS訊號最新位置，自7日上午10時至晚上6時，每當訊號位置移動，李員即迅速趕至現場進行地毯式搜尋，可惜都沒有所獲。

陳言仿說，鄭姓民眾對尋回失物已不抱任何希望，但李俊葦不放棄，7日下午6時下勤後，主動利用自己私人時間幫忙找尋，就在此時，iPad訊號又再次移動，並定位在里港鄉三和路段。

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由於這個地方人車相對稀少，搜尋範圍及標的物頓時縮小減少，李俊葦四處探訪詢問後，鎖定呂嫌駕駛的自小客車，透過半透明車窗發現有一機車後置物箱就在汽車內，最後成功在呂嫌車上起獲鄭姓民眾遺失的ASUS筆記型電腦及APPLE iPad 11 PRO。

全案依侵占遺失物罪將呂嫌函送法辦，鄭姓失主得知重要筆電尋回，放下心中大石，也向警方頻頻稱謝。警方提醒民眾，如拾獲遺失物，要儘速交至附近警察機關，或撥打110、轄區派出所電話，不要占為己有，以免觸法。（編輯：謝雅竹）1110216