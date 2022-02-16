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首頁 / 社會

國道1號三義路段廂型車自撞翻覆 夫死妻傷

2022/2/16 10:39
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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）國道1號北上147公里三義路段，今天清晨發生死亡事故，呂姓男子駕駛廂型車載著余姓妻子要前往新竹途中，自撞內側護欄翻覆，導致呂男到院前死亡，余女受傷送醫。

苗栗縣消防局清晨5時許接獲通報，國道1號北上147公里內側車道，有一輛自小客車翻覆，隨即派遣三義分隊人車前往搶救，抵達事故地點，發現呂姓駕駛受困車內，余姓女乘客則已經自行脫困。

救護人員急忙從扭曲變形的車體中，把呂男拉出車外，但因傷勢嚴重，到院前已失去生命跡象，經急救仍宣告不治；余女則是遭受擦傷，沒有生命危險。

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國道警察局第2大隊造橋分隊分隊長趙冠瑜接受媒體聯訪表示，經初步了解，該自小客車貨駕駛無酒駕情形，疑似操作不當，導致失控自撞內側護欄，詳細肇事原因還有待進一步釐清、調查。

國道員警指出，呂姓死者與余姓女子2人為夫妻關係，原本北上返回新竹工作，不料，途中發生意外，天人永隔；呼籲用路人，行駛高速公路須保持精神專注，避免疲勞駕駛，隨時注意車前狀況，以確保自身行車安全。（編輯：李錫璋）1110216

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