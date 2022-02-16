雲林某職校學生墜樓 校方啟動輔導關懷目擊師生

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）雲林縣某職業學校一名學生長期因拒學接受心理輔導，這名學生昨天墜樓，學校緊急通知救護車送醫，目前學生仍在加護病房治療；學校今天說，已通報相關單位，啟動心理輔導機制關懷目擊師生。

這所學校校長今天接受中央社記者電訪時表示，學生長期有拒學的傾向，學校持續輔導，這名學生昨天在家長陪同下到校上課，未出現異狀，於是讓學生獨自走入教室。

隨後，這名學生卻未踏入教室，反而從4層樓高墜落，有不少師生目睹過程，附近的老師趕緊打電話通知救護車協助送醫；校長指出，這名學生目前傷勢穩定，四肢無傷，但有內出血情況，還在加護病房治療中。

校長說，事件發生後已通報國教署等相關單位，也啟動校安及輔導機制，由輔導主任入班輔導目擊的師生，同時每天關心並追蹤學生情形，有狀況立刻協處，適時給予幫助。（編輯：卞金峰）1110216

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