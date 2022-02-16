普悠瑪翻車事故二審 司機員尤振仲無罪答辯

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（中央社記者劉世怡台北16日電）台鐵第6432次普悠瑪列車3年前翻覆，造成18人死、200多人受傷，司機員尤振仲一審遭判4年半。二審今天開庭，尤男做無罪答辯表示，沒有關閉ATP自動防護系統，也沒超速。

尤振仲今天在二審台灣高等法院庭上表示，列車上有加裝ATP自動防護系統（Automatic Train Protection，也稱列車超速防護系統），也有遠端監視系統，他不斷與調度員回報，並沒有「貿然」關閉ATP系統。

被控超速部分，尤振仲表示，列車一直是故障的，速度根本起不來，「何來超速之有？」。

公訴檢察官在庭上表示，一審判尤振仲的刑度太輕，應從重量刑，且時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長，一審獲無罪也明顯有違誤，在本案中應有過失負責，請求法院改判有罪。

全案緣於，台鐵第6432次普悠瑪列車2018年10月21日行經宜蘭新馬站時翻覆，造成18人死、200多人受傷。宜蘭地檢署將尤振仲等人起訴。

一審宜蘭地方法院去年10月間，認定尤振仲當時誤因ATP系統故障，違反台鐵局相關規定，在宜蘭大溪站前約1.8公里處時擅自關閉ATP系統，且他關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷的情形，之後於列車停靠宜蘭站、羅東站時，也都未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統的功能。

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一審指出，尤振仲之後從羅東站出發後，明知ATP系統是司機員駕駛列車的輔助設備，ATP系統關閉時，司機員仍應提高注意力，留意行車沿線的號誌、號訊及標誌，並遵守行車速限，但列車之後的速度竟達到時速141公里，同時在列車行駛期間，他仍持續與機車調度員、檢查員通聯，未注意新馬站彎道車速應低於時速75公里的規定，列車之後出軌翻覆。

一審法院認為，尤振仲因相關嚴重疏失，造成這起嚴重事故，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，依過失致死等罪，判處有期徒刑4年6月；同案2名台鐵局被告獲無罪。全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天開庭。（編輯：李亨山）1110216