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首頁 / 社會

院長研閱法官判決書 司法院：不可影響審判獨立

2022/2/16 20:51
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（中央社記者劉世怡台北16日電）司法院去年函文各法院，要求院長研閱法官公開判決書，發現明顯錯誤應適度提醒。司法院秘書長林輝煌今天於法官論壇表示，研閱判決有法律依據，院長不可影響審判獨立。

司法院去年函文檢送「裁判品質提升方案」暨「裁判書研閱功能操作說明」給各法院，要求院長研閱法官已公開的判決書，發現明顯錯誤應適度給予提醒。

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日前有媒體報導認為此有「監視」法官、侵害審判獨立之虞。司法院於12日發布澄清表示，裁判品質提升方案是針對已宣判的裁判書，由法院院長抽閱，以肯定優秀法官、協助法官提升裁判品質，不會影響法官心證、侵害審判獨立。

林輝煌今天於司法院內部網站法官論壇發文指出，研閱判決有法律依據，院長不可影響審判獨立。院長依裁判書研閱結果，如認有明顯違誤，而有提醒其注意或改進必要者，應於不影響審判獨立的限度內，以適當方式告知承辦法官，換言之，各法官的「認事用法」審判核心領域，院長即使有不同看法，也不得告知承辦法官。（編輯：李亨山）1110216

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