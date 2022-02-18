花蓮自強外役戒護科長街頭遭毆 2嫌遭聲押

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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮自強外役監獄周姓戒護科長15日駕車行經花蓮市，疑因行車糾紛遭後方車輛劉姓、黃姓男子毆打，檢警成立專案小組，逮捕2嫌，檢方認為案情不單純，依殺人未遂等罪嫌聲請羈押禁見。

36歲周姓戒護科長15日晚間7時許，駕車載妻小行經花蓮市德安一街，停等紅燈時遭後方車輛追撞，根據監視器畫面，周姓科長停車後，1輛白色轎車從後方輕輕碰撞，雙方下車理論，後車男子突揮拳，另1人回車上拿球棒及辣椒水攻擊後逃逸。

周姓科長頭部擦挫傷、左手骨裂，送花蓮慈濟醫院治療，花蓮警分局當晚即掌握犯嫌身分，通知涉嫌的19歲劉姓及18歲黃姓2名男子到案，並查扣作案工具，17日發布新聞稿說明並無尾隨情形，初步研判無預謀。

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花蓮地檢署則認為案情不單純，有追查必要，由檢察官指揮花蓮警分局成立專案小組，蒐集事證，向花蓮地院聲請搜索票獲准，拘提被告2人到案。

花蓮地檢署案經江昂軒檢察官訊問後，認為被告2人共同涉犯刑法殺人未遂、傷害及恐嚇等罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及反覆實施犯罪之虞，昨天深夜向花蓮地院聲請羈押禁見。花蓮地院預計下午開庭裁定。（編輯：黃世雅）1110218