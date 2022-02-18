調查局人事異動 11名新任副處長名單出爐
（中央社記者蕭博文台北18日電）法務部調查局今天公布簡任主管職務異動名單，共32人異動，包括11名新任副處長；其中廉政處2名副處長由北部、中部機動工作站主任吳月萍、張穎仁出任。
這次人事異動，除調升幹部訓練所副主任的汪志明2月25日到職，其餘均於2月23日到職。名單如下：幹部訓練所專門委員汪志明調升幹部訓練所副主任，秘書室國會聯絡組主任徐國楨調派秘書室主任。
毒品防制處副處長連震宗調派桃園市調查處副處長，通訊監察處副處長楊聖城調派航業調查處副處長，中部地區機動工作站主任張穎仁調派廉政處副處長，北部地區機動工作站主任吳月萍調派廉政處副處長。
新竹市調查站主任何復生調派經濟犯罪防制處副處長，宜蘭縣調查站主任李詒順調派毒品防制處副處長，南投縣調查站主任陳宇源調派國內安全調查處副處長，嘉義市調查站主任馬忠亮調派國際事務處副處長。
資安工作站主任廖崇賢調派通訊監察處副處長，東部地區機動工作站主任袁正煒調派台北市調查處副處長，新竹縣調查站主任陳白立調派新北市調查處副處長，台北市調查處外事調查站主任顏成安調派宜蘭縣調查站主任。
台北市調查處中山調查站主任林維成調派新竹市調查站主任，台北市調查處中正調查站主任范開明調派新竹縣調查站主任，屏東縣調查站主任蔡健崇調派南投縣調查站主任，台中市調查處機動工作站主任吳榮修調派嘉義市調查站主任。
高雄市調查處左楠調查站主任戴春成調派屏東縣調查站主任，台南市調查處簡任秘書侯集仁調派澎湖縣調查站主任，新北市調查處機動工作站主任魏武群調派北部地區機動工作站主任。
航業調查處台中調查站主任吳幸燦調派中部地區機動工作站主任，高雄市調查處苓雅調查站主任薛國鼎調派東部地區機動工作站主任，資通安全處簡任督察鄭健行調派資安工作站主任。
廉政處副處長蘇子亷調派督察處局本部駐區督察，國內安全調查處副處長梁式榮調派督察處台北市駐區督察，兩岸情勢研析處簡任秘書韓世宏調派督察處新北市駐區督察，督察處雲林縣駐區督察張哲榮調派督察處宜蘭縣駐區督察。
督察處台東縣駐區督察潘明昌調派督察處雲林縣駐區督察；新北市調查處調部辦事專門委員李振順調派秘書室國會聯絡組主任，並續調部辦事及辦理國會聯絡組業務。
督察處屏東縣駐區督察翁國華調派台南市調查處簡任秘書，澎湖縣調查站主任林金生調派航業調查處簡任秘書。（編輯：戴光育）1110218
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