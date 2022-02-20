男酒駕遇臨檢棄車躲草叢 趁隙脫逃遭鷹眼警查獲

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）43歲李姓男子日前飲酒後騎車行經北市北投區大度路遇警臨檢，他棄車並翻身躲進草叢企圖躲避稽查，警方暗中盯梢，直到李男欲逆向牽車離開時，員警上前查獲其酒駕。

台北市警察局北投分局交通分隊小隊長謝從祥今天表示，警方於15日晚間10時許執行路檢勤務，43歲李男騎機車自大度路往淡水方向行駛，見前方有警方路檢攔查便刻意放慢車速。

李男趁其他機車通過路檢點時，趁隙將機車棄置於大度路慢車道旁，他則翻身躲進一旁的草叢中，想趁月黑風高矇混過關。

執勤員警見狀趨前查看，發現李男利用夜色掩護藏於草叢中，以躲避警方稽查，員警便假意回到近處路檢點繼續攔查其他車輛，實則繼續暗中盯梢。

藏身草叢的李男誤以為躲過警方追緝，便趁機現身車潮多的大度路機車道上，逆向牽走機車，員警見狀立即一擁而上，現場實施攔查，結果李男酒測值達0.18毫克超標，違反道路交通管理處罰條例規定。

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李男辯稱是因機車故障才臨停路邊，但經員警現場發動車輛測試，當場戳破謊言。他隨後才坦言，是在公館路喝了1瓶啤酒後騎車，且躲藏期間本欲聯繫妻子和友人搭救，無奈他們都有喝酒而無法駕車前來搭救。

員警當場依法開立罰單，並將機車查扣移置保管，李男後續將面對新台幣1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，以及吊扣駕駛執照1至2年處分外，還要參加道路交通安全講習，重新建立交通法治觀念。（編輯：張銘坤）1110220