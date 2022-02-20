3外籍移工合歡溪抓魚 1人未歸尋獲已身亡

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台中市和平區有3名外籍移工19日下午到合歡溪抓魚，其中1人遲遲未歸，警方20日獲報後派員前往，發現移工卡在合歡溪中，經打撈上岸已身亡，將釐清死者身分並報請相驗。（民眾提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市和平區有3名外籍移工昨天下午到合歡溪抓魚，其中1人遲遲未歸，警方今天接獲報案後，發現移工卡在合歡溪中，經打撈上岸已身亡，將釐清死者身分並報請相驗。

台中市警察局和平分局梨山分駐所發布新聞稿指出，今天上午11時44分許接獲報案，在和平區中興路四段松東巷2K+700有外籍移工失蹤。

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警方表示，經派員了解，有3名移工（身分待查證）於19日下午2時許前往松東巷，下切至合歡溪抓魚，3人下溪後分開抓魚，後來2人先上岸返回住處，另1人卻遲遲未歸，2人又返回搜尋未果，直到20日上午繼續搜尋仍未尋獲，於是報請119協尋。

梨山分駐所獲報後派員前往查處，警方表示，於中午12時許接獲通報，發現失蹤移工漂浮卡在合歡溪中，經聯繫梨山消防分隊派員協助打撈上岸，目前遺體已移往梨山衛生所冰存，後續將釐清移工身分及報請相驗。（編輯：陳仁華）1110220