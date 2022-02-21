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男子侵入台鐵宜蘭段路線 遭自強號撞擊身亡

2022/2/21 22:54（2/21 23:06 更新）
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從台東開往樹林的台鐵439次自強號21日晚間行經宜蘭市校舍路平交道南側約50公尺處時，1名男子侵入路線遭撞擊身亡，身分有待調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月21日
從台東開往樹林的台鐵439次自強號21日晚間行經宜蘭市校舍路平交道南側約50公尺處時，1名男子侵入路線遭撞擊身亡，身分有待調查。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年2月21日
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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）從台東開往樹林的台鐵439次自強號今天晚間8時許行經宜蘭市校舍路平交道南側約50公尺處時，1名男子侵入路線遭撞擊，警方到場在第4節車下方發現男子遺體，至於身分有待調查。

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台鐵今天晚間表示，這班列車上約有100多名乘客，已由445次自強號接駁載送乘客繼續北上行程；事故列車經警方蒐證後，也已駛離現場。二結站至宜蘭站間路線已在晚間10時42分恢復雙向行車。

鐵路警察獲報到場，在第4節車下方發現男子遺體，全身有多處撕裂傷，遺體已支離破碎且臟器外露，警方在遺體身上衣物並未找到證件，身分仍有待調查。不過一旁發現1輛腳踏車，將進一步確認是否為死者騎乘。（編輯：戴光育）1110221

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