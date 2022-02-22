錢莊老闆被殺害焚屍更審 2員工遭判無期徒刑

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員工唐世豪（綠衣者）、陳天賜（2排左）涉覬覦地下錢莊老闆施政雄財產，於108年間將施男殺害焚屍，二審判處無期徒刑遭最高法院撤銷發回，高院更一審22日仍判2人無期徒刑；2人被法警還押時，面對媒體提問，不發一語。中央社記者劉世怡攝 111年2月22日

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（中央社記者劉世怡台北22日電）員工唐世豪、陳天賜涉覬覦地下錢莊老闆施政雄財產，於108年間將施男殺害焚屍，二審判處無期徒刑遭最高法院撤銷發回，高院更一審今天仍判2人無期徒刑，還可上訴。

唐世豪、陳天賜今天聆判時面無表情，被法警還押時，面對媒體提問，不發一語。

新北地檢署起訴指出，唐世豪、陳天賜及江昶濬於民國108年5月間因覬覦施施政雄的財產，且與施政雄常有放款業務處理上的口角爭執，預謀將施政雄殺害後焚屍。

檢方指出，同年6月16日，江昶濬與唐世豪佯稱要繳回新台幣120萬元現金，與施男相約在泰山見面，因談話過程中發生口角，唐世豪用自備的25公分長水果刀朝施男腹部猛刺，江昶濬則將施男抱住、阻止他掙扎，再由陳天賜以開山刀朝施男後頸、左腹部揮砍，不顧施男哀求「有話好好商量」，仍將他殺害。

檢方起訴指出，唐世豪等3人清理完案發現場後，當晚將施男遺體載至宜蘭縣一處空地，假借要烤肉，將施男遺體焚毀後棄置，事後唐世豪還指示江昶濬帶著施男手機出門並回覆訊息，營造施男還在世的假象，直至同年7月間施男家人才因為與施男失聯報警，案情水落石出。

新北地檢署依殺人罪及損壞屍體罪嫌起訴唐世豪等3人；一審新北地方法院判唐世豪及陳天賜無期徒刑、江昶濬18年徒刑，案子上訴後，二審認定原審判決無誤，駁回上訴，仍判3人相同刑度。

案經上訴，最高法院認為二審就唐世豪及陳天賜部分量刑理由不完備，發回高院更審。江昶濬沒上訴已確定。

台灣高等法院更一審期間，唐世豪說，他與施男理念不合，施男以暴力討債，他則是用協商溝通方式。

唐世豪、陳天賜庭上表示，想和被害者家屬進行「修復式司法」，想跟被害者家屬道歉及溝通，但被害人姐姐表示，弟弟對員工很好，就是因為「太好了」，才讓員工有機會宰殺，她越聽越火大，要凶手為自己的行為負責。（編輯：張銘坤）1110222