檢警環聯手破環保犯罪集團 大量廢棄物埋2.7公頃

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今天表示，歷時1年多，經南北檢警環專案小組聯合稽查，一舉破獲南北串聯的幕後環保犯罪集團，其中有土地掩埋大量廢棄物約2.7公頃，且估算事後現場清理費用高達數億元。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，109年底宜蘭縣政府環保局於冬山鄉查獲非法棄置太空包，內為廢塑膠為主的混合廢棄物，經追蹤發現幕後有環保犯罪集團操控，並流竄北南等地非法棄置及掩埋廢棄物。

環保署指出，宜蘭縣非法棄置太空包嫌疑人坦承廢棄物從桃園市載運而來，經北區環境督察大隊及保七總隊第三大隊組成專案小組，追蹤發現110年9月及10月環保犯罪集團密集將廢棄物載運至台南市新市區棄置，因此通報南區環境督察大隊及台南地檢署聯合偵辦。

南區部分，110年10月19日夜間由台南地檢署、南區環境督察大隊、台南市政府環保局與警察局第一分局執行搜索行動，將正在傾倒及掩埋廢棄物之清除車輛駕駛、挖土機駕駛、小蜜蜂（現場把風引導人員）及幕後主使者蔡姓嫌犯等共9人一網成擒，後續開挖發現蔡嫌在該地11公頃的土地中，約2.7公頃已掩埋大量廢棄物，估算現場清理費用高達新台幣數億元。

台南地檢署偵訊後，認定蔡男等3人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向台南地方法院聲請羈押禁見獲准；另6名司機中，4人分別以10萬元至2萬元交保。台南地檢署已於今年2月7日偵查終結，最後共起訴18名涉案人員。

北區部分，桃園地檢署於110年10月21日發動北區環境督察大隊、保七總隊第三大隊及新竹縣政府環保局執行搜索行動，共計搜索新北市及桃園市3家交通運輸公司，與新北市及新竹縣3家廢棄物產源營建廢棄物簡易分類場，瓦解環保犯罪集團。

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經桃園地檢署偵訊後，認定賴姓負責人及林姓駕駛父子3人等共4人違反廢棄物清理法罪嫌重大，有逃亡、串證及滅證之虞，向桃園地方法院聲請羈押獲准；另9名公司負責人、會計人員及貨車駕駛人坦承犯行，分別以15萬元至2萬元交保。桃園地檢署已於今年2月8日偵查終結，共起訴9名涉案人員及3家公司法人。

環保署呼籲各廢棄物產源事業單位、清除業者及處理業者勿再心存僥倖，勿有為節省廢棄物清理成本而非法棄置破壞環境，非法棄置除面臨最高可處5年以下有期徒刑外，得併科1500萬元以下罰金，同時須共同負起環境復原責任及追繳不法利得。（編輯：陳政偉）1110222