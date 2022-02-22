持偽造文件申請延長離台期限 越南移工遭識破

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31歲越南籍移工阮姓男子轉換雇主未果，但居留效期已滿又不想返國，日前竟透過臉書（Facebook），以越南盾100萬元代價購入偽造機票及航班取消證明，企圖延長離台期限，遭移民官識破送辦。（翻攝照片）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月22日

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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）31歲越南籍移工阮姓男子轉換雇主未果，但居留效期已滿又不想返國，日前竟以越南盾100萬元代價購入偽造機票及航班取消證明，企圖延長離台期限，遭移民官識破送辦。

內政部移民署新北市專勤隊今天發布新聞稿指出，31歲越南籍移工阮姓男子為了滯留在台打工，並與同樣來台工作的妻子一起生活，今年春節前夕，透過臉書（Facebook）覓得一名年籍不詳越南籍女子，以越南盾100萬元（約新台幣1200元）代價購買獲得機票及航班取消證明。

阮男提供個人護照相片檔及匯款後，女子便回傳機票及航班取消證明電子檔，阮男隨即將檔案印出向移民署申請延期，但移民官察覺文件有異而向航空公司求證，阮男被識破後仍嘴硬稱不知情。

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新北市專勤隊長莊懿強在新聞稿中呼籲，外來人口若使用偽造、變造或不實證明文件申請延長離台期限，將涉及偽造文書刑責，恐面臨最重3年的有期徒刑，另遭禁止入國最長6年，勿以身試法。

新北市專勤隊說明，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，部分航班或航線暫停，因此外國人在台居留效期屆滿或居留原因消失，仍無法如期離境者，得檢具運輸業者（含旅行社）原定航班停飛、取消、延後或減班等證明文件，向內政部移民署各縣（市）服務站申請延長離台期限30天。（編輯：李錫璋）1110222