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南投警消入山搜救3名受困移工 傳1人已因低溫死亡

2022/2/22 14:39
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（中央社記者吳哲豪南投22日電）1名越南籍女子昨天向南投消防局仁愛分隊報案，指收到有人傳求救簡訊告知越南籍男友和2名友人受困奇萊南峰，男友已因低溫死亡，警消獲報組成搜救隊，今天中午入山展開搜尋。

南投縣政府消防局第2大隊仁愛分隊接受中央社記者電訪時指出，昨天傍晚5時左右，1名越籍女子前往隊部報案指稱，有人傳求救簡訊給她，指她的男友和2名友人進入仁愛鄉山區後發生意外，且男友因寒流低溫死亡，另2人則受困山區，等待救援。

南投縣政府警察局仁愛分局一名員警接受中央社記者電訪時說，越籍女子報案後，分局立即和消防局、林務局南投林區管理處等單位組成1支7人搜救隊，中午進入山區搜救，不過截至下午2時為止，搜救隊仍未抵達3人受困地點。

警方表示，3名越籍移工受困地點位在南投仁愛鄉的奇萊南峰附近，不過最近幾天山區都在下雨，加上低溫，增加搜救隊搜尋難度。

警方指出，他們已和報案越南女子聯絡上，但女子對男友等3人入山日期及原因語焉不詳，他們要等到搜救隊找到受困山區的越南移工，才能釐清3人入山目的並確認是否有人因低溫死亡。（編輯：陳仁華）1110222

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