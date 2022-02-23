73歲老翁摔落錐麓古道10公尺邊坡 警消接力救援

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73歲為姓老翁23日跟團攀登花蓮錐麓古道，行經1.8公里處不慎摔落邊坡，老翁腳部受傷，由救援人員接力搬運、背負下山，送往醫院治療。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 111年2月23日

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）73歲為姓老翁今天跟團攀登花蓮錐麓古道，行經1.8公里處不慎摔落約10公尺邊坡，警消獲報後前往救援，所幸老翁僅腳部受傷，由救援人員接力搬運下山送醫治療。

花蓮縣消防局救災救護第一大隊今天上午11時許接獲民眾通報，同行團員行經秀林鄉錐麓古道1.8公里處不慎摔落邊坡，受困於10公尺深邊坡下，坡度約45度，暫時安全沒有繼續滑落，且團員意識清楚。

花蓮縣消防局第一大隊新秀分隊派員與太魯閣國家公園管理處巡山員、保安警察第七總隊第九大隊等10餘人集結上山救援，於下午1時44分接觸受困者。

新秀分隊小隊長金皓評估受困老翁傷勢，僅部分擦傷，但因為姓老翁腿部有抽筋情形，步行下撤恐易危險，改以人員輪流搬運、背負方式下山，將為姓老翁平安送下山後，後送至醫院治療。（編輯：張芷瑄）1110223