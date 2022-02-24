台中自小客追撞軍用卡車 1死1重傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中市大里區環河路一段24日凌晨發生自小客車追撞軍用卡車事故，現場一片狼藉，消防局獲報到場發現自小客車上有2人，1人明顯死亡、1人重傷。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年2月24日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市大里區環河路一段今天凌晨發生自小客車追撞軍用卡車事故，消防局獲報到場時，發現自小客車上有2人，1人死亡、1人重傷，事故原因由警方調查釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市消防局今天發布新聞訊息指出，凌晨4時52分獲報，大里區環河路一段有事故發生且有人急需救援，派遣大里及勤工分隊出動救護車2輛、消防人員4名前往處理。

消防人員表示，現場為一輛自小客車載有2人，不知何故追撞一輛軍用卡車，自小客車上一人年約40歲，頭骨破裂、腦漿外溢，明顯死亡未送醫；另一人年約28歲、重傷，由軍方救護車送往大里仁愛醫院救治，軍方無人受傷。（編輯：唐聲揚）1110224