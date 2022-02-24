台北轉運站等3處啟用科技執法 3/1起取締違停

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（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市交通大隊今天表示，台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，3月1日將正式啟用科技執法，取締違規停車、併排停車，呼籲駕駛人注意。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，為維護市區道路交通秩序與安全，針對台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，規劃建置取締違規停車科技執法設備。

警方說，因台北轉運站、南港車站位居主要幹道，且為轉乘交通樞紐，而內湖路1段739號前，則是鄰近內湖科技園區、捷運站、著名美食街，3處常有違規停車狀況，影響用路人通行順暢與安全。

警方表示，台北轉運站、南港車站、內湖路1段739號前，將透過科技設備取締違停、併排停車，目前為設備測試及宣導期，3月1日將正式啟用。

警方指出，取締違規停車科技執法設備是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，若發現偵測區有違停車輛，會自動執行違規蒐證，再匯入科技執法平台，由員警從嚴審查、認證舉發。

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依道路交通管理處罰條例規定，駕駛人違規停車，可處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車，處2400元罰鍰。

警方說，目前已啟用科技執法取締違規停車，包含市府轉運站、台北車站、吳興街220巷北醫前、中山北路2段馬偕醫院前，經統計，這4處在1月總取締件數685件，與執法首月總件數1838件相比，大幅減少1153件，顯示科技執法實施後有降低違規件數。（編輯：李亨山）1110224