法院判決強制道歉 憲法法庭判違憲

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（中央社記者林長順台北25日電）朱姓男子因涉及侵權行為損害賠償案，法官判決朱男應於網站上刊登道歉啟事。憲法法庭今天判決，法院判決加害人道歉，違反憲法保障人民言論自由及思想自由，違憲。

除了朱姓男子外，聲請人還包括中正大學法律系教授盧映潔、中國時報文化事業股份有限公司及媒體人陳敏鳳。

憲法法庭今天判決，民法第195條第1項後段規定：「其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」所稱之「適當處分」，應不包括法院以判決命加害人道歉之情形，始符憲法保障人民言論自由及思想自由之意旨。司法院釋字第656號解釋，於此範圍內，應予變更。

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判決表示，本件聲請人均得自本判決送達之日起30日內，依法提起再審之訴。

判決指出，本件各原因案件之確定終局判決命各該聲請人公開道歉部分，如已執行，再審之訴判決應依本判決意旨廢棄上開命加害人公開道歉部分，並得依被害人之請求，改諭知回復名譽之其他適當處分，然應不適用民事訴訟法第505條之1規定，亦不得命被害人回復執行前原狀；上開改諭知之其他適當處分亦不得強制執行。（編輯：李錫璋）1110225