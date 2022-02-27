酒後持刀刺死同事 傷口幾乎貫穿胸腔判15年

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（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市洪姓男子酒後與同事顏姓男子在宿舍發生口角，至超商買水果刀返回宿舍時，見顏男站在樓下，持刀猛刺顏男背部等處3刀，幾乎貫穿整個胸腔，法院審理後，判洪男15年徒刑。

基隆地院判決書指出，洪男與顏男是工程行同事，平日相處不睦，去年9月1日晚間6時許，2人在基隆市宿舍發生口角，洪男心生不滿，隨後到便利商店買水果刀返回宿舍樓下，見顏男站在路邊，持刀猛刺顏男左、右肩胛、後背等部位，顏男經送醫急救後宣告不治。

洪男等到顏男不支倒地後，將水果刀丟棄在附近水溝，並走回宿舍打包行李離去，警方於案發後2小時內在中山一路逮捕洪男送辦，基隆地檢署偵查後，依殺人罪起訴洪男。

洪男在法院審理時坦承持刀傷害顏男致死，但否認有殺人犯行，辯稱是被顏男恐嚇，當天自己有喝酒，因一時氣憤才會去買刀，只是想傷害顏男，不知對方會死亡。

不過，法官根據法務部法醫研究所解剖報告書，顏男左上背部刺傷為致命傷，幾乎貫穿整個胸腔，傷口深度約14公分，對比扣案水果刀刀刃長約9公分，研判水果刀已全沒入且應有頂進的情形所造成，另外2處傷口刀刃也已全沒入或幾近全沒入而碰觸到刀柄，顯見洪男下手之重，沒有想要留情的意思。

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此外，法院表示，洪男酒後至便利商店購買水果刀時，尚可與店員自然對答，且行凶後還用手機對顏男拍照傳給母親和友人，還知道要拿行李離開現場，並丟棄凶刀湮滅證據，期間也多次使用手機與他人通話，認定洪男行凶時行動與意識狀態並未受酒精影響。

法官審酌洪男僅坦承傷害犯行，但否認殺人犯意，且雖與告訴人達成和解，但至今尚未給付任何賠償金，雖難指犯後態度不佳，但也不應列為有利考量，此外，雖告訴人請求量處死刑或無期徒刑，但法官考量後認不符合罪刑相當性原則，依殺人罪判洪男15年徒刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110227