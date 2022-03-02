台中狼師猥褻女學生 最高法院判1年2月定讞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）54歲鄒姓男子於109年擔任台中市某高中教師時，涉嫌將女學生誘騙到校內樓梯間強制猥褻得逞。台中高分院二審判處鄒男有期徒刑1年2月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

判決指出，鄒男原是台中市某高中教師，民國109年1月13日下午，被害女學生與學姐、學妹在校內一同練舞時，鄒男以自己快退休為由，邀女學生到4樓合照，2人自拍合照時，鄒男伸鹹豬手撫摸女學生腰部，猛嗅對方頭髮，直呼「妳頭髮很香」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

女學生察覺有異表示要下樓離去，鄒男再以有事商談為由，要女學生到側邊樓梯間談話，趁機親吻女學生嘴巴，甚至伸手隔褲子撫摸被害人下體。女學生推開鄒男離去，事後通報教官、輔導室。校方通報台中市家庭暴力及性侵害防治中心。

台中地檢署依成年人對少年故意犯強制猥褻罪起訴鄒男。台中高分院法官認為，鄒男身為教師，恣為踰矩的行徑，惡性非輕，犯後狡辯、沒有絲毫歉意，判刑1年2月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。（編輯：李亨山）1110302