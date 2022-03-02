男法官偷拍女同事電腦畫面 遭撤職並停止任用2年

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（中央社記者林長順台北2日電）桃園地院法官蔡政佑懷疑同事、曾姓女法官婚外情，翻拍曾女電腦畫面挨告，高院依妨害秘密罪判刑5月，得易科罰金確定。懲戒法院職務法庭今天判蔡政佑撤職，並停止任用2年。

判決指出，蔡政佑於民國109年5月25日下午，看見同辦公室的曾姓女法官電腦LINE視窗跳出「老婆」對話，傳訊息者是他與曾女的共同男性友人，因此懷疑曾女外遇，當下翻拍曾女電腦畫面，並告知時任桃園地方法院院長邱瑞祥。

邱瑞祥隨後約談曾女，並出示翻拍照片，曾女才發現她的電腦遭偷拍。曾女向邱瑞祥表示，她已無婚姻關係，因此，並非婚外情，且對方這名男子也已離婚。曾女為此在辦公室電腦架設微形攝影機，拍到蔡男2度偷拍她的電腦畫面，約20多張照片，因此對蔡男提告妨害秘密。

桃園地檢署依妨害秘密罪起訴蔡男，一審的桃園地方法院判決蔡男應執行有期徒刑5個月，得易科罰金。台灣高等法院駁回上訴確定。

懲戒法院職務法庭審理後，認定蔡男的違失行為，侵害他人隱私權與人格權，且與職司審判者所應具備的高尚人格相違背，對於司法所應具備的正直、磊落形象，戕害甚鉅。

職務法庭認為，蔡男知法犯法，因本案經判處罪刑，已損及法官的職位尊嚴與職務信任，判決蔡男撤職，並停止任用2年。全案可上訴。（編輯：方沛清）1110302