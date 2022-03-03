前新莊偵查隊長酒駕獲緩起訴 須付13萬元並上課

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（中央社記者劉世怡台北3日電）時任新北市新莊分局偵查隊長古新民1月間輪休與友人餐敘飲酒，涉開車到北市訪友遭警攔查，酒測值達0.6MG/L。士檢今天偵結，處分緩起訴2年，須支付公庫13萬元及上課2小時。

本件案發時，新北市警局發布新聞稿指出，古新民1月3日輪休，他中午獨自前往友人家中飲酒後先返回分局休息，晚間10時許，他自認酒精已代謝，從新莊分局駕駛私人自小客車前往北市訪友，行經北市大同區重慶北路（國道一號重慶北路交流道口）時，遇到北市警局保安警察大隊員警攔查。

由於員警聞到車內有酒味，於是要求古新民下車接受檢測，結果酒測值達0.6MG/L，已涉嫌公共危險罪，於是將他帶回偵辦。古新民也主動電話通報新莊分局。

北市警方將古新民移送士檢偵訊，檢察官於1月4日上午複訊後諭知新台幣3萬元交保；此外，新北市警察局已迅速作出懲處，將古新民記大過撤職查辦。

士林地檢署今天偵查終結，考量古男認罪等，將他緩起訴2年，條件是須一次性向公庫支付13萬元，並應參加預防再犯暨保護犯罪被害人法治教育系列課程2小時。（編輯：張銘坤）1110303