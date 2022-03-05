更多編輯台推薦新聞：
俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看
國際

俄國火箭大砲轟炸 烏克蘭刺針防空飛彈回擊 盤點雙方武器一次看

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優
生活

影片／竹縣成功國中參加音樂賽遇停電 摸黑演奏交響曲奪特優

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台南警方破獲家庭式毒品分裝場 逮4男女送辦

2022/3/5 13:30（3/5 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府警察局第6分局5日宣布在台南市安南區公寓大樓破獲家庭式毒品分裝場，起出各式毒品逾120包。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月5日
台南市政府警察局第6分局5日宣布在台南市安南區公寓大樓破獲家庭式毒品分裝場，起出各式毒品逾120包。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市警局第6分局今天宣布在台南市安南區公寓大樓破獲家庭式毒品分裝場，起出各式毒品逾120包，逮捕4名年輕男女，詢後依法送辦。

台南市警局第6分局偵查隊員今天告訴中央社記者，警方昨天持搜索票破獲安南區一處公寓大樓10樓的家庭式毒品分裝場，逮捕24歲董姓男子、28歲王姓男子、25歲林姓男子及24歲王姓女子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方起出120多包毒咖啡包（總重400餘公克）、5包K他命（總重200餘公克）、2包安非他命（總重70餘公克）、2袋混裝用不明成分果汁粉（總重2000餘公克）、1批分裝袋、5台電子磅秤。

警方調查，4名男女合租公寓時間已約2個月，就在公寓內分裝毒品，警方進屋搜索時未遭遇抵抗。警方詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，且持續追查毒品來源。（編輯：郭諭儒）1110305

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族