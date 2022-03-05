台南警方破獲家庭式毒品分裝場 逮4男女送辦

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台南市政府警察局第6分局5日宣布在台南市安南區公寓大樓破獲家庭式毒品分裝場，起出各式毒品逾120包。（台南市警局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年3月5日

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市警局第6分局今天宣布在台南市安南區公寓大樓破獲家庭式毒品分裝場，起出各式毒品逾120包，逮捕4名年輕男女，詢後依法送辦。

台南市警局第6分局偵查隊員今天告訴中央社記者，警方昨天持搜索票破獲安南區一處公寓大樓10樓的家庭式毒品分裝場，逮捕24歲董姓男子、28歲王姓男子、25歲林姓男子及24歲王姓女子。

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警方起出120多包毒咖啡包（總重400餘公克）、5包K他命（總重200餘公克）、2包安非他命（總重70餘公克）、2袋混裝用不明成分果汁粉（總重2000餘公克）、1批分裝袋、5台電子磅秤。

警方調查，4名男女合租公寓時間已約2個月，就在公寓內分裝毒品，警方進屋搜索時未遭遇抵抗。警方詢後依違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，且持續追查毒品來源。（編輯：郭諭儒）1110305