戴寧涉詐領助理費聲押 法院裁定80萬元交保

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（中央社記者姜宜菁嘉義市10日電）已連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費逾500萬元，嘉義地檢署昨天搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方認為戴寧有串供之虞向法院聲請羈押禁見，法院今裁定80萬元交保、限制出境出海。

嘉義地檢署對此回應，法院裁定是否足以消弭被告逃亡、串證之虞尚有疑慮，為確保後續偵查及審理程序的進行，檢察官將提起抗告。戴寧則由家人協助辦理交保，戴寧辯護律師陳澤嘉接受媒體訪問表示，明天會出面開記者會說明。

嘉義地方法院以書面方式說明裁定原委，雖然戴寧否認涉案，可是檢方執行搜索行動時有查扣相關證據且有相關涉嫌人和證人的說詞，足以認定戴寧涉案。

法院提到，檢察官主張仍有其他證人尚未傳訊，然此案涉嫌人及證人均已就戴寧涉案情形證述明確，其他證人雖然尚未傳訊，亦不致使案情陷於真偽不明的情形，無法以此事由即認戴寧仍有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。

法院考量戴寧涉案情節、資力、身體狀況及目前偵查進展等情形後，裁定新台幣80萬元交保，並限制住居及出境、出海，且禁止與此案涉嫌人、證人聯繫接觸，因此無羈押被告的必要，駁回檢察官羈押的聲請。

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嘉義地檢署今天上午發布新聞稿指出，戴寧為嘉義市第8至10屆議員，自民國101年6月起至今，與親友許姓男子、戴姓男子及曾姓女子涉嫌共同以虛報親友人頭及以少報多的方式，不實申報請領公費助理補助費逾500萬元，涉及貪污治罪條例利用職務詐領財物等罪嫌犯罪嫌疑重大。

檢方認為，戴寧有勾串共犯、證人之虞向法院聲請羈押禁見，曾女、戴男、許男則分別諭知以15萬元、5萬元、3萬元交保，其餘被告及證人訊後均請回。（編輯：謝雅竹）1110310