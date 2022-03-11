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彰基新建工程擋泥牆坍塌 怪手駕駛被埋命危

2022/3/11 13:32（3/11 14:46 更新）
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彰化基督教醫院院區新建工程11日發生工安意外，疑因擋泥牆突然坍塌，在工地內作業的怪手當場遭活埋，彰化縣消防局獲報前往救援，但駕駛被救出時已無生命跡象，送醫搶救中。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月11日
彰化基督教醫院院區新建工程11日發生工安意外，疑因擋泥牆突然坍塌，在工地內作業的怪手當場遭活埋，彰化縣消防局獲報前往救援，但駕駛被救出時已無生命跡象，送醫搶救中。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月11日
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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化基督教醫院院區新建工程今天中午傳出工安意外，疑因擋泥牆突然坍塌，1台怪手當場被活埋，彰化縣消防局獲報前往救援，但駕駛被救出時已無生命跡象，送醫搶救中。

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彰化縣消防局指出，中午11時14分接獲報案，彰化基督教醫院兒童醫院對面的院區新建工程傳出工安意外，消防隊員獲報前往搶救，消防隊員發現，位在地下的工地疑因擋泥牆坍塌，當時在工地內作業的怪手當場被活埋。

消防隊員到場後挖掘，將駕駛怪手的46歲施男救出，但施男已無生命跡象，被送往彰化基督教醫院急救中，至於工安意外發生原因及經過，仍待調查釐清。（編輯：郭諭儒）1110311

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