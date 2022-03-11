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嘉市議員戴寧涉詐領助理費交保 檢方不服提抗告

2022/3/11 18:15
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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費逾500萬元，嘉義地方法院昨天裁定80萬元交保。戴寧今天發布聲明否認犯行，會全力捍衛名譽。嘉檢不服交保，今天提起抗告。

戴寧的聲明指出，檢調單位9日發動搜索，並進行10多個小時訊問，最終竟認為她涉嫌以人頭詐領助理費，並向嘉義地方法院聲請羈押，令人深感委屈。她所聘任的助理均是最好工作夥伴，更從未收取任何不法款項，也未詐領任何助理費用。

戴寧表示，對於檢調的不實指控，她一定會全力捍衛名譽，盼司法機關能盡速讓一切水落石出，早日還清白。

戴寧指出，今年底適逢地方公職人員選舉，有心人士視她為眼中釘，無所不用其極打擊並陷害，她絕不會因此卻步，「面對打壓，我只會越來越堅強」。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者訪問時指出，一切依法辦理；對於法官裁定戴寧交保，檢方今天向台南高分院提起抗告。

戴寧涉嫌詐領助理費逾新台幣500萬元，嘉義地檢署9日搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方昨天凌晨複訊後，認為戴寧有串供之虞向嘉義地方法院聲請羈押禁見，法院昨天下午裁定80萬元交保、限制出境出海。（編輯：戴光育）1110311

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