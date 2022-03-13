戴寧涉詐助理費逆轉裁定收押禁見 律師將提抗告

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（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理費逾500萬元，嘉檢訊後聲押，嘉義地院10日裁定80萬元交保，嘉檢抗告成功，嘉義地院今天重開羈押庭裁定收押禁見，戴寧委由律師陳澤嘉提抗告。

戴寧涉嫌詐領助理費逾新台幣500萬元，嘉義地檢署9日搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方10日向嘉義地方法院聲請羈押禁見，嘉義地院認為，檢調搜索時人證物證俱全，案情大致明朗，戴寧已無湮滅證據及勾串共犯之虞，裁定80萬元交保、限制出境出海，戴寧則發布聲明否認犯行。

檢方不服提出抗告，台南高分院12日提出3點質疑，撤銷裁定，發回嘉義地方法院重審。

嘉義地方法院合議庭今天上午重開羈押庭，戴寧在陳澤嘉的陪同下步入嘉義地方法院，她面對媒體詢問僅說「有信心、謝謝大家的關心」。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受媒體聯訪時表示，戴寧針對部分事實原稱不記得，今天卻交代明確，說詞還與另名證人所述相同，足認戴寧有串證之虞。

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洪裕翔提到，戴寧辯稱助理聘用是其父母所為，與其他證人所述不同，就此部分尚須傳喚戴寧的父母及其他證人到案釐清，由於戴寧與其父母的關係密切，有勾串的可能，因此審酌戴寧涉案程度高、涉案時間長達9年，基於比例原則裁定羈押禁見。

陳澤嘉在羈押庭後接受媒體聯訪時說，法院裁定羈押的理由不充足且十分牽強，戴寧無法接受，所以委由他明天早上提出抗告，盼司法單位盡速處理，交保或是其他處置。（編輯：陳仁華）1110313