更多編輯台推薦新聞：
台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂
生活

台中一中音樂報告風波 專家：南北管不等於牽亡樂

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視
產經

俄烏戰影響氖氣供應 看懂半導體產業為何高度重視

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組
生活

雲端發票500元獎加開 111年1-2月起每期增至165萬組

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

戴寧涉詐助理費逆轉裁定收押禁見 律師將提抗告

2022/3/13 14:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市13日電）連任3屆的無黨籍嘉義市議員戴寧涉詐領助理費逾500萬元，嘉檢訊後聲押，嘉義地院10日裁定80萬元交保，嘉檢抗告成功，嘉義地院今天重開羈押庭裁定收押禁見，戴寧委由律師陳澤嘉提抗告。

戴寧涉嫌詐領助理費逾新台幣500萬元，嘉義地檢署9日搜索並傳喚戴寧等8人到案，檢方10日向嘉義地方法院聲請羈押禁見，嘉義地院認為，檢調搜索時人證物證俱全，案情大致明朗，戴寧已無湮滅證據及勾串共犯之虞，裁定80萬元交保、限制出境出海，戴寧則發布聲明否認犯行。

檢方不服提出抗告，台南高分院12日提出3點質疑，撤銷裁定，發回嘉義地方法院重審。

嘉義地方法院合議庭今天上午重開羈押庭，戴寧在陳澤嘉的陪同下步入嘉義地方法院，她面對媒體詢問僅說「有信心、謝謝大家的關心」。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受媒體聯訪時表示，戴寧針對部分事實原稱不記得，今天卻交代明確，說詞還與另名證人所述相同，足認戴寧有串證之虞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

洪裕翔提到，戴寧辯稱助理聘用是其父母所為，與其他證人所述不同，就此部分尚須傳喚戴寧的父母及其他證人到案釐清，由於戴寧與其父母的關係密切，有勾串的可能，因此審酌戴寧涉案程度高、涉案時間長達9年，基於比例原則裁定羈押禁見。

陳澤嘉在羈押庭後接受媒體聯訪時說，法院裁定羈押的理由不充足且十分牽強，戴寧無法接受，所以委由他明天早上提出抗告，盼司法單位盡速處理，交保或是其他處置。（編輯：陳仁華）1110313

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族