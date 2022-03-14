更生團體前理事長司法黃牛詐200萬元 判刑1年3月

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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）中華更生文教關懷協會黃姓前理事長涉當司法黃牛向2人誆騙能打點暫緩入獄及判決無罪，詐得200萬元。新北地院依詐欺取財罪判處1年3月，緩刑3年，向公庫支付30萬元。可上訴。

根據新北地方法院判決書，黃姓女子曾擔任社團法人中華更生文教關懷協會理事長、社團法人中華民國犯罪矯正協會理監事、高屏分會會長及法務部公務人員協會顧問等職務。

檢警調查，民國107年間，因犯下妨害性自主被判刑4年2個月的張姓男子想要暫緩執行，聽說黃女與法務部及矯正機關人員熟識，因此找上黃女幫忙。

黃女佯稱可為張男辦理暫緩執行，但須支付新台幣80萬元的處理費用，結果張男仍於108年間遭通緝，因而發現受騙。

另外，還有1名林姓男子因違反組織犯罪防制條例等案件被起訴，黃女誆稱有能力買通承辦法官，使他獲判無罪，林男前後共支付120萬元，直到發現黃女說詞不一，報案處理。

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法官調查，黃女有多年前充任司法黃牛詐欺取財前科，明知類此行為為法所不許，為圖輕易賺取金錢，竟又充當司法黃牛，其行為嚴重影響司法信譽，斲傷司法公信力，惡性非輕。

不過，法官認為，黃女於偵查及審理中始終坦承犯行，且於108年間已將詐得款項全數返還予被害人，犯後態度良好，確有填補過錯的誠意及舉措，相信她經此偵審程序，當知所警惕而無再犯之虞，諭知緩刑3年，並向公庫支付30萬元。可上訴。（編輯：戴光育）1110314