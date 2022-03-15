北捷松機站閘門工安意外1死1傷 二審判包商9月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北15日電）台北捷運松山機場站2號出口107年間發生工安意外，外包廠商施工防水閘門油壓管線疏失，閘門倒下造成1死1傷。一審依過失致死罪判李姓包商9月徒刑，二審今天仍判9月，可上訴。

台北巿消防局於民國107年5月29日凌晨2時10分獲報，指台北捷運文湖線松山機場捷運站2號出口有工安意外，北捷外包廠商員工馮姓女子意外遭滑落的防水閘門重壓，立即派員前往協助，但因她的頭頸部被壓，協助脫困後，仍不治；另名男性外包人員受傷，則送醫治療。

檢警展開調查，馮女為外包廠商名義負責人，實際負責人為李姓男子，李男與馮女當天要進行液壓防洪閘門保養維護並拆換油壓管，但疏於注意閘門是由5支油壓缸柱串接去驅動支撐防洪閘門控制升降，若拆卸其中1段油壓管時，將造成整體液壓洩漏致系統失效，閘門會倒下，因此若要預防閘門倒下，須按規定做必要安全設備措施。2人在拆換油壓管過程中導致防洪閘門液壓系統失效而倒下。

李男遭檢方依過失致死等罪起訴，一審期間，李男否認犯罪，強調要防止防洪閘門倒下並無任何明文約定，依照過去施作經驗，都是以木頭支撐柱抵住防洪閘門，應該已經足以提供安全防護，但本案是由馮女負責放置木頭支撐柱，因此過程中就算他曾經移動木頭，也應由馮女負責放回原位。馮女是他的同居人。

李男表示，後來復工時，雖然是以設置不鏽鋼支撐柱的方式防止防洪閘門倒下，但將本件小包發包給他的公司，當初並沒有將這個不鏽鋼支撐柱送交給他。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

一審審酌，李男為實際負責人，依法應負雇主責任，在本案施工過程中，未依職業安全衛生法規定，對於有危險性的作業場所，提供必要的安全衛生設備及措施，保障工作者的生命及身體安全，輕忽工作者作業安全，造成被害人死亡，雖然有與被害人家人達成民事調解，但並未履行賠償，依過失致死罪判刑9月。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，法官今天認定原審判決無誤，駁回上訴，仍判9月，全案可上訴。（編輯：方沛清）1110315