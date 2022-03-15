虛擬寵物投資平台詐騙56人 刑事局逮16嫌送辦

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44歲毛女偕同股東黃男等人購創寵物星球平台App，假稱入會投資和拉下線可保證獲利，但卻無預警關台，造成56名會員共財損逾新台幣2000多萬元，刑事局偵查第一大隊副大隊長粘迪超（圖）15日表示，專案小組執行兩波拘提、搜索行動，成功逮捕16嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年3月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）44歲毛姓女子偕同股東黃姓男子等人創立寵物星球平台App，假稱入會投資和拉下線可保證獲利，但卻無預警關台，造成56名會員共財損逾新台幣2000多萬元，刑事局循線逮16嫌送辦。

刑事局今天舉行破案記者會，偵查第一大隊副大隊長粘迪超表示，民國109年8月獲報，有詐騙集團偽稱加入寵物星球平台App會員者可保證投資獲利，包括領養增值利潤和介紹下線會員投資的推廣收益，但因交易平台無預警關閉，造成投資者血本無歸。

根據調查了解，這一集團是由現年44歲的主嫌毛女先赴中國大陸購買寵物星球平台App程式，再由其他4、5名股東分別以綽號「波賽頓」和「陳小貓」等名義，分設為5個Line投資群組並擔任版主。

其他成員則分工擔任交易平台小幫手負責回覆會員諮詢問題、籌辦投資推廣說明會及Line投資群組炒作投資熱度等角色。

詐騙集團對外宣稱平台可投資虛擬寵物（貓、狗），入會會員需以自身電話門號綁定金融帳號，以作為會員間買賣和向App平台購買虛擬寵物的收、匯款帳戶。

同時，還保證購買虛擬寵物的會員可藉此獲利，包括平均每日可獲得領養（購買）寵物價值2%的增值利潤，以及介紹下線會員投資可獲寵物價值推廣收益5至10%；另，集團也會不定時在交易平台上公布自行創設的虛擬寵物，供會員炒作購買並藉此牟利。

警方初步清查，集團於108年8月創設投資平台至109年4月2日無預警關閉期間，約計56人受害，遭詐總金額約2000多萬元；其中有名40多歲男會員財損金額約220萬元，為單一被害最高金額者。

專案小組歷時近1年跟監、蒐證，見時機成熟於110年11月中和今年2月23日執行2波拘提、搜索行動，成功逮捕主嫌毛女和股東黃男等16嫌（12男4女）到案。

全案依涉詐欺和銀行法等罪送新北地檢署偵辦，毛女裁定以10萬元交保、黃姓男股東5萬元交保，其他14嫌則分別以3至5萬元不等金額交保。（編輯：方沛清）1110315