過期食品改標賣賺百萬 業者緩起訴繳320萬處分金

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高雄興中華公司涉嫌將6項過期食品打印新有效日期、重新包裝再賣給下游，初估牟利約新台幣154萬元。雄檢考量業者犯後態度良好處分緩起訴，但需繳處分金320萬元。圖為業者把過期花椒油更改製造有效日期標籤後，重新包裝販售。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年3月16日

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）從事中藥和香料加工的高雄興中華公司涉將6項過期食品打印新有效日期重新包裝再賣給下游，初估牟利約154萬元。雄檢考量業者犯後態度良好處分緩起訴，但須繳320萬處分金。

高雄地檢署今天指出，審酌高雄興中華公司負責人50歲黃姓男子、以及興聯發公司負責人黃男妻子42歲林姓女子、公司2名員工落網後坦承犯行，且配合高雄市政府衛生局將過期產品回收銷毀，堪認犯後態度良好。

雄檢偵結後，認為除了黃男有酒駕前科外，其餘涉案人士都沒有前科，可認為是一時失慮觸法，且因4人犯後態度良好，據此處分4人緩起訴2年，但總共須向公庫繳納新台幣320萬元處分金。

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雄檢緩起訴書指出，位於高雄三民區的高雄興中華和興聯發公司主要從事食品、中藥及香料加工等販售為業，但黃姓夫妻卻指示雇用的2名行政人員，將逾期的食品打印新製造有效日期重新包裝，再販售給數十家不知情下游業者。

檢方調查，逾期2到4年產品包括金棗八仙菓1952包（每包50元）、花椒油242桶（每桶85元至1000元不等）、純菜油火鍋底料8653包（每包售價44至80元）、來一坨火鍋底料3127包（每盒105元至150元）、十三香448公斤（每公斤360元至700元）、紅薯粉絲844包（每包6至10元）等6項食品，初估不法所得約154萬元。（編輯：謝雅竹）1110316