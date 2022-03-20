保七警官不滿職務異動反鎖槍械室 清晨平和落幕

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）保七總隊第三大隊中隊長莊理德認為職務調動及行政處分案不合理，而於昨晚發出3000多字聲明文並反鎖於槍械室抗議，呼籲監委為他主持公道，還好事件今晨平和落幕。

保七總隊第三大隊第二中隊中隊長莊理德於昨天深夜11時多突然在媒體群組發出3000多字的聲明文，文中表達最近總隊對他做出很不合理的調動及行政處分，要調離非主管職務，他對此非常不能接受，希望監察委員蔡崇義、王美玉能受理調查他的調動、懲處案，為他主持公道。

莊理德除了發表聲明文外，並將自己反鎖於駐地槍械室內，他說，要使用這種方式對此懲處案做出最嚴重的抗議。

事件發生後，莊理德除自拍影片給媒體外，接著接受媒體電訪時表示，長官邪裡邪氣，他不願與長官對談，而莊理德的抗議作為也使得相關主管包括保七大隊長、副大隊長、警政署主管等相繼到場，直到保七總隊長李政曉到場，莊理德才願意對談，並將過程以臉書直播，直到清晨3時許，莊理德終於走出槍械室，讓這起抗議事件平和落幕。

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莊理德在聲明文中指出，因為總隊長官長期縱容匿名檢舉，姑息養奸導致第三大隊的歷來幹部，若是加強內部管理，就遭受匿名檢舉，下場永遠是幹部被處分、調整職務及服務地點，他現在是歷來第3位幹部，準備即將被調走。

第三大隊表示，有關莊理德因職務異動，情緒性反應自鎖槍械室一事，經總隊長了解狀況後，於清晨2時45分予以適度說明，總隊長對莊員的工作均予了解，並對於莊員所提出的工作改進建議，將協調相關單位處理解決，至於莊員違紀部分，將依規定另案查處。（編輯：陳仁華）1110320