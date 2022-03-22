詐助理補助費 前苗縣議員謝家禓判刑3年6月定讞

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（中央社記者蕭博文台北22日電）前苗栗縣議員謝家禓涉嫌詐領公費助理補助費53萬餘元，一、二審均依貪污治罪條例的利用職務機會詐取財物罪判刑3年6月，褫奪公權3年，案經最高法院駁回上訴定讞。

原名謝文禓的謝家禓曾任苗栗縣議會第18、19屆縣議員，因在第19屆議員選舉中涉嫌賄選，遭法院判決當選無效確定，任期僅至民國108年10月29日止。

歷審判決書指出，謝家禓涉嫌明知李姓男子時常往返東南亞、日本，無法從事公費助理工作，仍於104年至105年間在議員公費助理補助費清冊上填載李男為公費助理，並申報助理薪資、春節慰勞金，向縣議會詐領新台幣53萬餘元。

一審苗栗地方法院審酌謝家禓坦承犯行並繳回犯罪所得，依法減輕其刑，並考量謝家禓貪圖不法利益，有違選民託付，但犯後態度良好，判刑3年6月，褫奪公權3年。

案經謝家禓上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理；二審認為一審判決並無違法、不當，駁回上訴，仍判刑3年6月，褫奪公權3年。最高法院日前駁回謝家禓上訴，全案定讞。（編輯：張芷瑄）1110322