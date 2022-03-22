瑪莎拉蒂案3嫌延押 受害男大生母親：仍有恐懼

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18歲宋姓男大生因擦撞瑪莎拉蒂轎車遭車內的張敦量等人毆打重傷，台中地院裁定張敦量等3嫌延押2個月。宋姓男大生母親（圖）22日接受媒體聯訪表示，對3人仍有恐懼，兒子雖已復學但依然害怕人群，憂心3人交保後會來尋仇。中央社記者趙麗妍攝 111年3月22日

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）瑪莎拉蒂案，台中地院裁定張敦量等3嫌延押2個月。受害男大生母親今天表示，她並未感受到對方的悔意，對3人仍有恐懼，兒子雖已復學但依然害怕人群，憂心3人交保後會來尋仇。

18歲宋姓男大生去年11月7日凌晨，開車行經台中市西屯區台灣大道、河南路口變換車道時，擦撞由男子李韋霖（26歲）駕駛的瑪莎拉蒂轎車，遭車內的車主兒子張敦量（24歲）及乘客陳勁豪（20歲）等人毆打致重傷，檢方去年底依殺人未遂等罪嫌，起訴張敦量等3人，台中地方法院正審理中。

本月24日張敦量等3人將羈押期滿，3人委託律師提出交保請求，台中地院經召開羈押庭審理後，認定羈押理由仍存在，裁定延押2個月，其中張敦量持續禁止接見、通信。

宋姓男大生的母親今天下午接受媒體聯訪表示，法官詢問意見後，今天決定裁定延押，因他們對犯嫌還是有恐懼感，肇事的車子僅有強制險並無其他的保險，車子的理賠部分，一直無法與對方取得聯繫，加上張敦量的職業是暴力討債集團，憂心交保後是否開天價索賠。

宋母指出，上週開庭時，她們都在看影片，影片中，聽到打的聲音以及宋男叫的聲音，但對方及對方律師都辯稱沒聽到，又說兒子是自己站不穩而跌到，不是他們用力推，這種說法讓她不寒而慄。

宋母說，如果真如他們所說已經反省、檢討，怎麼還會有這樣的言論，感覺不承認，甚至想說一個故事圓謊，他們一開始就說不想把事情搞成這種局面，卻對兒子下如此重手，影片中，另2台車來時，還說是兒子打他。

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宋姓男大生日前已經復學，宋母指出，他一開始有點趕不上課業進度，非常氣餒，一度想休學，經她跟老師給予鼓勵，兒子願意繼續試試看，兒子目前在精神方面仍有部分障礙，每次走到人群中都必須戴耳機，聽到人群的聲音，他會感到不安、害怕。若對方被釋放出來，會擔心上學時是否有人會堵他。

宋母表示，因3人的家屬在第一次和解後就沒有聯絡，根本沒有誠意悔過及和解，她也不打算和解，希望法官盡快判刑，讓3人獲得教訓。（編輯：李錫璋）1110322