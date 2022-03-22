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員工裝水回家 老闆1年後告竊盜求償2萬多元敗訴

2022/3/22 17:18
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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄一名蔡姓補習班員工和楊姓老闆發生勞資糾紛，但事後遭以長期從公司裝水回家求償2萬多元，還挨告竊盜罪，高雄簡易庭認為老闆早知蔡女1年來都有裝水且沒制止，判決敗訴。

高雄地方法院簡易庭判決指出，27歲蔡女民國108年10月起在高雄某間補習班工作，但之後她和楊姓老闆發生薪資退休金提撥糾紛鬧上法庭，結果遭楊男以她每天自備5罐600c.c.的空寶特瓶，從補習班裝水回家喝為由提告刑事竊盜罪和民事求償。

高雄地檢署偵查時從其他員工證詞和監視器畫面發現，蔡女自108年10月到職至109年6月間，確實有長期裝水回家喝。但蔡女辯稱每次裝水都有經過主管同意，且如果公司不願意讓員工裝水，可在飲水機旁設告示制止，但從未有人制止她。檢方偵結後採信蔡女辯詞，依竊盜罪嫌疑不足處分不起訴。

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楊男另提民事訴訟求償指控，蔡女每天自備5罐600c.c.的空寶特瓶從公司裝水回家喝，扣掉假日後的上班日共有249天，若以每瓶水市價新台幣20元計算，她從補習班帶水共獲利約2萬4900元。

高雄簡易庭審理後認為蔡女裝水回家喝的事情，補習班同仁不但都知道，楊男自己也有在飲水機上方裝設監視器，但卻從未制止。加上雙方先前勞資糾紛調解成立，也已註明「兩造僱傭關係存續期間權益其餘請求拋棄」，據此認定楊男請求並無理由，駁回原告之訴，全案仍可上訴。（編輯：張芷瑄）1110322

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