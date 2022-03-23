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烏克蘭控俄軍包圍馬立波構成種族滅絕 醫院遭砲擊、10萬居民無水無糧
首頁 / 社會

矯治酒駕受刑人 矯正署採公衛三級預防概念

2022/3/23 18:26（3/23 19:11 更新）
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矯正署心理師彭瑋寧（圖）23日表示，針對矯治酒駕受刑人，蒐集國內外酒癮戒治相關文獻及專家學者意見，參酌公共衛生「三級預防」概念，規劃設計矯正機關酒駕犯處遇方案，概念是使受刑人重視社會責任。中央社記者劉世怡攝 111年3月23日
矯正署心理師彭瑋寧（圖）23日表示，針對矯治酒駕受刑人，蒐集國內外酒癮戒治相關文獻及專家學者意見，參酌公共衛生「三級預防」概念，規劃設計矯正機關酒駕犯處遇方案，概念是使受刑人重視社會責任。中央社記者劉世怡攝 111年3月23日
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（中央社記者劉世怡台北23日電）矯正署今天表示，針對矯治酒駕受刑人，蒐集國內外酒癮戒治文獻後，以公衛「三級預防」概念，提升個人社會責任、減少酒精迷思及強化改變動機，期許促進受刑人行為改變。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，主題為「酒駕公共危險罪的受刑人在監處遇情形」，由矯正署心理師彭瑋寧進行報告。

法務部長蔡清祥於茶敘時指出，酒駕零容忍是重要政策，在修法上加重處罰，嚴審酒駕犯不得易科罰金等，但似乎忽略酒駕（累）犯的受刑人，也是需要幫忙戒癮治療、破除飲酒迷思等才不會再犯。

彭瑋寧指出，矯正署蒐集國內外酒癮戒治相關文獻及專家學者意見，參酌公共衛生「三級預防」概念，規劃設計矯正機關酒駕犯處遇方案，概念是使受刑人重視社會責任。

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彭瑋寧表示，第一級預防層次採普及性，對全體受刑人宣導認識酒精知識及破除飲酒迷思，防止未來發生酒駕行為；第二級預防層次著重於酒駕受刑人，除醫療衛教、學習相關法規，更以生命教育提升酒駕犯對自己的生命責任及社會責任；第三級預防層次對於有酒精成癮可能的酒駕犯，協助提升改變動機，減少問題行為如酒駕、暴力等，以利社會功能恢復。

矯正署新聞資料則指出，與衛福部合作「矯正機關整合性藥癮治療服務暨品質提升計畫」，111年共有15間矯正機關獲得相關醫療服務及轉銜，鼓勵有飲酒問題或酒癮受刑人即早就醫，有效協助擴大處遇服務網絡，共同努力協助酒駕受刑人復歸社會。（編輯：張銘坤）1110323

法務部23日舉行媒體茶敘，部長蔡清祥（圖）指出，酒駕零容忍是重要政策，在修法上加重處罰，嚴審酒駕犯不得易科罰金等，但似乎忽略酒駕（累）犯的受刑人，也是需要幫忙戒癮治療、破除飲酒迷思等才不會再犯。中央社記者劉世怡攝 111年3月23日
法務部23日舉行媒體茶敘，部長蔡清祥（圖）指出，酒駕零容忍是重要政策，在修法上加重處罰，嚴審酒駕犯不得易科罰金等，但似乎忽略酒駕（累）犯的受刑人，也是需要幫忙戒癮治療、破除飲酒迷思等才不會再犯。中央社記者劉世怡攝 111年3月23日
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