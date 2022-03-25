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首頁 / 社會

上兵為拍影片分享擅離營區解鎖手機MDM 士檢起訴

2022/3/25 16:28
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（中央社記者蕭博文台北25日電）在衡山指揮所服役的張姓上兵為拍攝影片傳送給網友，無故離開營區解鎖行動裝置管理（MDM）開啟照相功能。案經憲兵隊移送，士林地檢署日前依擅離勤務所在地罪嫌起訴張男。

行動裝置管理（MDM）為國家中山科學研究院研發的APP軟體，管制功能包括照相、熱點分享、打卡定位、藍牙傳輸。官兵進入營區時須打開程式點選「上鎖」，經衛哨檢查後才能進入；若要解鎖，則透過衛星定位，離開營區才可解鎖，防止營內機敏資料外洩。

士檢起訴指出，張姓男子原為國防部勤務大隊衡山指揮所管理隊上兵，他於民國110年12月5日晚間擔服2樓監控哨勤務。

張姓男子為了拍攝私人影片供網友瀏覽，擅自離開勤務所在地，到營區外土地公廟附近解鎖手機MDM後返回營區，在廁所內拍攝影片傳送給網友。

張男無故離營遭許姓上兵發現，陳姓上士獲報後調閱監視器畫面查明，案由士林憲兵隊移送偵辦；張男向檢察官坦承不諱，士檢日前依陸海空軍刑法的擅離勤務所在地罪嫌起訴。（編輯：戴光育）1110325

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