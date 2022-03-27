入山偷310公斤台灣扁柏樹瘤 2移工判徒刑罰300萬

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（中央社記者吳哲豪南投27日電）2名越南移工進入南投縣仁愛山區，竊取總重約310公斤的台灣扁柏樹瘤93塊，開車下山時遭攔查逮捕，南投地院依竊取森林貴重木罪，各判處武姓及潘姓移工徒刑1年4月，併科罰金300萬元。

根據南投地方法院今天公布的刑事判決書，民國109年11月，潘姓、武姓及裴姓越南移工進入南投縣仁愛鄉萬豐村投83線鄉道21公里處附近山區，竊取台灣扁柏樹瘤93塊，總重量約310公斤。

裴姓、潘姓及武姓移工得手後，先後開車載樹瘤下山，不過卻遭到警方攔查，同車多名參與竊取樹瘤的移工趁亂逃逸，裴姓移工等3人遭逮捕，潘姓及武姓越南移工遭南投檢方提起公訴，至於裴姓移工則因死亡獲不起訴處分。

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法院審理此案時，潘姓及武姓移工否認犯案，供稱是接到裴男通知去找人，也不知道他在山上做什麼；不過地院法官認為，潘姓及武姓移工開車進入山區道路時為白天，且林道上落葉遍布、雜草叢生，顯非一般人車使用道路，而2人車上載運樹瘤合計有93塊，總重約310公斤，重量體積龐大，2人辯詞不可採。

法官認為，潘姓及武姓移工竊取價值新台幣260多萬元的台灣扁柏樹瘤，罔顧自然生態及珍貴林木不易維護，為貪圖一己私慾，竟結夥使用車輛竊取扁柏樹瘤，損害國家財產及森林保育工作，潘姓及武姓移工涉犯森林法竊取森林主產物貴重木罪，各判處2人有期徒刑1年4個月，併科罰金300萬元，全案仍可上訴。（編輯：陳仁華）1110327