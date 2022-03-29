太魯閣號事故江沛峰護乘客殉職 入祀新北忠烈祠

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新北市長侯友宜（前左）29日出席新北市忠烈祠春祭典禮暨烈士江沛峰入祀典禮。侯友宜表示，台鐵太魯閣號助理駕駛江沛峰因公殉職，捨身救人精神令人感佩，在這次春祭大典中舉行安座入祀典禮，藉以表彰其英雄事蹟，並表達哀悼與感念。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 111年3月29日

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（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市忠烈祠今天舉行春祭典禮暨烈士江沛峰入祀典禮，新北市長侯友宜表示，江沛峰在太魯閣號發生意外時，緊急煞車並鳴笛示警，竭盡全力守護列車上乘客而犧牲殉職，降低傷害。

侯友宜擔任春祭主祭官，上午率新北市議會代表、新北市府團隊、軍方代表及烈、義士的家屬共300餘人，在莊嚴國樂聲下，向烈、義士靈位上香及獻花、獻果、獻爵並宣讀祭文，並向烈、義士靈位鞠躬致意。典禮結束後，並逐一慰問烈、義士的家屬表達關懷。

侯友宜表示，江沛峰於去（110）年4月2日太魯閣號發生意外時，在只有6.9秒的時間內同時緊急煞車並鳴笛示警，竭盡全力守護列車上的乘客，犧牲殉職，降低傷害。

他指出，江沛峰因公殉職，這樣捨身救人的精神令人感佩，在這次春祭大典中舉行安座入祀典禮，藉以表彰江沛峰的英雄事蹟，並表達哀悼與感念。

新北市民政局發布新聞稿表示，新北市忠烈祠共奉祀242位烈士，包括早期抗日犧牲的國軍、近年因執行勤務不幸殉職的警消海巡等人員。

民政局指出，新北市忠烈祠牌樓去年因颱風「彩雲」而損壞，基於整修考量，將於春祭大典後暫停開放，預計在年中完成修復，期盼提供民眾安全的憑弔環境。（編輯：戴光育）1110329