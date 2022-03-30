北市員警掉彈匣套被熱心民眾拾獲 遭記過1次

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（中央社記者黃麗芸台北30日電）台北市警察局信義分局三張犁派出所一名員警昨晚在逸仙路處理違停，疑因防彈背心勾到彈匣套，導致彈匣套鬆脫遺落，幸經熱心民眾拾獲後報案交還，警分局依規定記過1次。

信義分局下午發布新聞稿表示，三張犁派出所員警昨晚8時15分許於轄內逸仙路處理違停案件時，不慎遺落彈匣套（一只彈匣有12發子彈），幸好被熱心民眾拾獲後撥打110報案交還，經清點後無誤。

經初步研判，執勤員警應為防彈背心底部勾到彈匣套，進而導致彈匣套鬆脫而遺落。

信義分局說，全案依規定將疏失員警記過1次，另追究相關督導幹部監督不周責任。

此外，三張犁派出所昨天下午3時30分許受理一名張姓男子報案有物品遺失，執勤員警依規定受理後，張男聲稱要借打電話，員警提供電話後便持續辦公而未詳聽張男的對話內容。

不料，張男竟致電1999市民專線聲稱其物品遭竊，並憤而恐嚇要炸世貿等語。

信義警分局後來接獲1999話務中心轉報，經會同市刑大科偵隊協助調閱通話紀錄後，確認這通恐嚇電話為張男自三張犁派出所撥出，立即派員搜尋，不到1.5小時便於松壽路、松智路口將張男追查到案。

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由於張男精神狀況不佳，警方通報台北市衛生局派員到場評估是否送醫，經醫師評估後，張男自願搭乘救護車前往台北市立聯合醫院松德院區急診室診治，全案後續將依涉恐嚇危安罪函請台北地檢署偵辦。

信義分局表示，為加強員警駐地安全維護、用槍安全觀念及正確操作方式，上述兩案將提列為案例教育，交各外勤單位主管落實內部管理機制，並針對所屬同仁駐地、裝備及械彈領用，加強管理和再教育，避免類似情況再發生。（編輯：李錫璋）1110330