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休旅車啟動自駕輔助 國道追撞工程緩撞車

2022/3/31 15:50（3/31 17:16 更新）
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一輛休旅車（紅圈處）31日行經國道1號北上三義路段，追撞正執行移動式清掃作業的工程緩撞車。警方指出，林姓男子駕駛開啟自動駕駛輔助功能，應是未注意車前狀況而釀禍。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月31日
一輛休旅車（紅圈處）31日行經國道1號北上三義路段，追撞正執行移動式清掃作業的工程緩撞車。警方指出，林姓男子駕駛開啟自動駕駛輔助功能，應是未注意車前狀況而釀禍。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月31日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣31日電）一輛休旅車今天行經國道1號北上三義路段，追撞正執行移動式清掃作業的工程緩撞車。警方調查，林姓駕駛開啟自駕輔助，未注意車前狀況釀禍，所幸無人員受傷。

國道公路警察局第2大隊造橋分隊長趙冠瑜接受媒體聯訪表示，這起事故發生在上午9時許，林姓男子駕駛休旅車於國道1號北上147.3公里內側車道，撞擊前方進行移動式清掃施工車隊的緩撞車。

根據緩撞車影像紀錄，肇事車輛在幾乎無煞車的情況下逼近，在快要撞擊前，雖緊急往右偏向中線車道，但仍閃避不及擦撞，造成車頭、左前側車身嚴重損毀，左前輪也彈飛掉落。

警方指出，林姓男子駕駛休旅車，開啟自動駕駛輔助功能，應是未注意車前狀況而釀禍，林男並未酒駕，所幸事故也無人員受傷，詳細肇事原因還待進一步調查。（編輯：張銘坤）1110331

一輛休旅車31日開啟自動駕駛輔助功能，在國道1號北上三義路段疑未注意車前狀況，追撞正執行移動式清掃作業的工程緩撞車，撞擊前雖緊急往右偏移，但仍閃避不及擦撞，造成車頭、左前側車身嚴重損毀，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月31日
一輛休旅車31日開啟自動駕駛輔助功能，在國道1號北上三義路段疑未注意車前狀況，追撞正執行移動式清掃作業的工程緩撞車，撞擊前雖緊急往右偏移，但仍閃避不及擦撞，造成車頭、左前側車身嚴重損毀，幸無人員受傷。（民眾提供）中央社記者管瑞平傳真 111年3月31日
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